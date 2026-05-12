Михайловская роща вторую неделю лидирует в голосовании по благоустройству Томска

За благоустройство этой территории проголосовали уже более 5 тысяч томичей Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске продолжается активная фаза всероссийского голосования за объекты благоустройства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На данный момент жители города отдали более 100 тысяч голосов. При этом уже вторую неделю безоговорочным лидером голосования становится Михайловская роща.

Предполагается, что будет обновлена входная группа перед входом на территорию. За ней с большим отрывом следуют площадка у Облсовпрофа на проспекте Ленина, 55, сквер на улице Нахимова, 2, сквер на пересечении улиц Железнодорожной и Пушкина, а также площадка у главного корпуса СибГМУ. Поскольку кампания продлится еще месяц, итоговая расстановка сил может измениться.

Принять участие в выборе территорий можно через портал «Госуслуги». Также помощь в голосовании оказывают волонтеры, которые работают на улицах и предприятиях. При оформлении голоса через добровольца житель получает специальный код для идентификации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще одна ловушка: владельцы загородных участков в Томской области могут попасться на новую уловку мошенников

Вознесение и Троица: какие важные церковные праздники православные томичи отметят в мае

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru