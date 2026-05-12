Вознесение и Троица: какие важные церковные праздники православные томичи отметят в мае

Троицу называют Пятидесятницей, так как день Святой Троицы отмечается на пятидесятый день после Пасхи Фото: Елена Белоусова.

На 40-й день после Воскресения Христова верующие отметят великий праздник Вознесения Господня. Спустя десять дней наступит день Святой Троицы.

Вознесение

Вознесение Господне — один из двенадцати значимых праздников церковного календаря, которые посвящены событиям земной жизни сына Божьего и Богородицы. Отмечается торжество на 40-й день после Светлого Христова Воскресенья, в этом году праздник выпадает на 21 мая. Его полное название — Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Согласно писанию, Божий сын Иисус Христос пришел на землю, был распят на кресте, погиб, а затем воскрес. После этого он в течение 40 дней являлся к своим ученикам и разговаривал с ними, затем путь его земного служения закончился.

Праздник Вознесения всегда приходится на четверг, потому что отмечается на 40-й день после Пасхи, которая традиционно выпадает на воскресенье.

Накануне, в среду вечером, проводится крестный ход и Всенощное бдение. В четверг утром проходит праздничная литургия. Верующие посещают храмы, чтобы исповедаться, причаститься, помолиться, подать записки за здравие и за упокой душ усопших родных и близких. В этот день принято поминать усопших и наводить порядок на могилах.

Троица

Троица в 2026 году будет отмечаться в воскресенье, 31 мая. Другие названия праздника — День Святой Троицы и Пятидесятница. Название «Пятидесятница» связано с тем, что праздник отмечают на пятидесятый день после Пасхи. В этот день, согласно книге Деяний апостольских, Святой Дух сошел на апостолов в виде огненных языков, и они начали говорить на разных языках, чтобы проповедовать Евангелие всем народам. Ученики Христа также обрели способности исцеления и пророчества.

Троица по значимости в церковном календаре стоит сразу после Пасхи и Рождества Христова. Праздник подчеркивает ключевое для христианства учение о Троице и знаменует начало церковной миссии — распространения веры по всему миру.

В этот день храмы украшают березовыми ветвями, цветами и свежей зеленью. Совершается особая вечерня с чтением коленопреклонных молитв, когда священник и прихожане впервые после Пасхи становятся на колени.

За несколько дней до праздника следует привести в порядок дом, устроить генеральную уборку, избавиться от ненужных вещей. В родительскую субботу накануне Троицы полагается посещать могилы родственников и поминать покойных. Как и в любой другой православный праздник, в этот день нельзя ссориться, завидовать и злословить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томске впервые рукоположили в диакона студента из Африки

«Туфли теряют, но «коробка» не сбивается»: командир расчета — о парадах Победы и о томских ветеранах

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru