Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 мая 2026 3:00

Вознесение и Троица: какие важные церковные праздники православные томичи отметят в мае

Праздник Вознесения в 2026 году томичи будут отмечать 21 мая, День Святой Троицы — 31 мая
Елена Белоусова
Троицу называют Пятидесятницей, так как день Святой Троицы отмечается на пятидесятый день после Пасхи

Троицу называют Пятидесятницей, так как день Святой Троицы отмечается на пятидесятый день после Пасхи

Фото: Елена Белоусова.

На 40-й день после Воскресения Христова верующие отметят великий праздник Вознесения Господня. Спустя десять дней наступит день Святой Троицы.

Вознесение

Вознесение Господне — один из двенадцати значимых праздников церковного календаря, которые посвящены событиям земной жизни сына Божьего и Богородицы. Отмечается торжество на 40-й день после Светлого Христова Воскресенья, в этом году праздник выпадает на 21 мая. Его полное название — Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Согласно писанию, Божий сын Иисус Христос пришел на землю, был распят на кресте, погиб, а затем воскрес. После этого он в течение 40 дней являлся к своим ученикам и разговаривал с ними, затем путь его земного служения закончился.

Праздник Вознесения всегда приходится на четверг, потому что отмечается на 40-й день после Пасхи, которая традиционно выпадает на воскресенье.

Накануне, в среду вечером, проводится крестный ход и Всенощное бдение. В четверг утром проходит праздничная литургия. Верующие посещают храмы, чтобы исповедаться, причаститься, помолиться, подать записки за здравие и за упокой душ усопших родных и близких. В этот день принято поминать усопших и наводить порядок на могилах.

Троица

Троица в 2026 году будет отмечаться в воскресенье, 31 мая. Другие названия праздника — День Святой Троицы и Пятидесятница. Название «Пятидесятница» связано с тем, что праздник отмечают на пятидесятый день после Пасхи. В этот день, согласно книге Деяний апостольских, Святой Дух сошел на апостолов в виде огненных языков, и они начали говорить на разных языках, чтобы проповедовать Евангелие всем народам. Ученики Христа также обрели способности исцеления и пророчества.

Троица по значимости в церковном календаре стоит сразу после Пасхи и Рождества Христова. Праздник подчеркивает ключевое для христианства учение о Троице и знаменует начало церковной миссии — распространения веры по всему миру.

В этот день храмы украшают березовыми ветвями, цветами и свежей зеленью. Совершается особая вечерня с чтением коленопреклонных молитв, когда священник и прихожане впервые после Пасхи становятся на колени.

За несколько дней до праздника следует привести в порядок дом, устроить генеральную уборку, избавиться от ненужных вещей. В родительскую субботу накануне Троицы полагается посещать могилы родственников и поминать покойных. Как и в любой другой православный праздник, в этот день нельзя ссориться, завидовать и злословить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томске впервые рукоположили в диакона студента из Африки

«Туфли теряют, но «коробка» не сбивается»: командир расчета — о парадах Победы и о томских ветеранах

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru