Из Томской области на экспорт уходят мясо и корма для животных

Томская область увеличила экспорт продукции на 7%: основные покупатели — Китай и Монголия. По данным межрегионального управления Россельхознадзора, объем экспорта из Томской области с января по апрель вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основную часть грузов составили корма: 3 474 тонны пшеничных отрубей ушли в Монголию, а 7 910 тонн рапсового жмыха — в Китай. Помимо кормовой базы, томские производители нарастили поставки продовольствия. В Монголию экспортировали 1 127 тонн свинины, 9 тонн мяса птицы и 10 тонн мороженого. Китайский рынок принял 390 тонн куриных лап и 35 тонн мороженого в дополнение к растительным кормам.
Рост показателей специалисты связывают с усилением ветеринарного контроля на предприятиях-экспортерах и налаживанием стабильной логистики. Расширение ассортимента продукции, соответствующей международным стандартам, и поддержка региональных властей также способствовали увеличению внешних поставок.
