Томскую компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей за трудоустройство экс-чиновника

Согласно закону, работодатель обязан в десятидневный срок направить уведомление о заключении трудового договора

Прокуратура Октябрьского района Томска провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства при приеме на работу бывших муниципальных служащих.

Выяснилось, что в феврале 2025 года энергосервисная компания приняла в штат сотрудника, ранее занимавшего должность в администрации города Перми. Согласно закону, работодатель обязан в десятидневный срок направить уведомление о заключении трудового договора с бывшим госслужащим или муниципальным работником по его прежнему месту службы. Однако томская фирма это требование проигнорировала.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего). По итогам рассмотрения дела коммерческая организация привлечена к ответственности и оштрафована на 50 тысяч рублей.

