Томские врачи спасли пациентку с редким заболеванием

У пациентки нашли эндокринологическое заболевание, при котором в организме скапливается избыточное количество гормона кортизола Фото: Елена Белоусова.

Более четырех месяцев в ТОКБ проходит лечение 36-летняя женщина из Колпашева. По данным областного департамента здравоохранения, сначала пациентка попала в отделение челюстно-лицевой хирургии с поликистозным образованием подбородочной области. Там ей вскрыли абсцесс, затем, в связи с высоким уровнем глюкозы в крови, перевели в эндокринологическое отделение.

Врачи-эндокринологи выяснили, что у женщины стероидный сахарный диабет, вирусный гепатит С, высокие печеночные трансаминазы и проблемы со свертываемостью крови. Диагноз — синдром Иценко-Кушинга. Это эндокринологическое заболевание, при котором в организме скапливается избыточное количество гормона кортизола, вырабатываемого надпочечниками.

Заболевание может возникнуть в любом возрасте, но чаще всего встречается в периоде от 20 до 45 лет, оно может быть врожденным или приобретенным. Женщины болеют чаще, чем мужчины. Классическим признаком синдрома Иценко-Кушинга у взрослых людей является багрово-красный цвет лица.

Пациентку готовили к операции по удалению опухоли в надпочечнике в течение двух месяцев.

Врач пациентки назвала все историю лечения уникальным случаем в своей практике. Медикам удалось компенсировать диабет, стабилизировать давление. Сейчас женщина находится в удовлетворительном состоянии. Лечение продолжается.

Дома молодую женщину ждут муж и пятеро детей.

