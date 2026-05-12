В Томской области зафиксировано почти 1,3 тысячи обращений по поводу клещей

Томичи интересовались как уберечься от укуса клещей и что делать, если он все-таки укусил

С момента открытия круглосуточных пунктов серопрофилактики 25 апреля на горячую линию департамента здравоохранения «Осторожно: клещи!» поступило 659 звонков. Всего с начала 2026 года специалисты приняли 1 287 обращений от жителей региона. Об этом рассказали в профильном ведомстве.

В тройку самых популярных вопросов вошли адреса пунктов помощи для взрослых и детей, меры профилактики клещевого энцефалита и правила использования репеллентов. Консультационную линию обслуживают сотрудники Центра медицинской и фармацевтической информации. Они помогают найти ближайший пункт вакцинации или экстренной помощи.

Для жителей Томска работает бесплатный номер 8 (3822) 516-616. Для остальных районов области предусмотрены номера 8-800-350-88-50 и короткий номер 122 (добавочный 3).

Медики предупреждают: обработка парков и скверов снижает риски, но не устраняет их полностью. При выходе на природу, дачу или прогулке в городе необходимо соблюдать меры безопасности. Одежда должна быть светлой, с длинными рукавами и штанинами, на голове — головной убор. Лучше держаться проторенных тропинок, избегая высокой травы и кустарников..

Каждые 15–20 минут следует осматривать одежду и открытые участки тела. После возвращения домой нужно провести полный само- и взаимоосмотр, а также проверить домашних питомцев.

Если клещ присосался, специалисты рекомендуют не удалять его самостоятельно, чтобы не оставить головку паразита в ранке и не повысить риск инфицирования. Необходимо как можно скорее обратиться в ближайший круглосуточный пункт серопрофилактики для квалифицированной помощи.

