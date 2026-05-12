Пассажиропоток в томском общественном транспорте вырос на 97 тысяч человек

Автобусы и электротранспорт по перевозке пассажиров показали положительную динамику за квартал

За первый квартал 2026 года общественный транспорт Томска перевез на 97 тысяч пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост зафиксирован по всем видам перевозок. Таковы данные профильного департамента.

Муниципальные автобусы обслужили на 65 тысяч человек больше. Увеличение числа пассажиров свидетельствует о повышении доверия горожан к автобусному сообщению. Оптимизация маршрутов и расписания позволяет эффективнее удовлетворять потребности жителей.

Трамвайно-троллейбусное управление также показало позитивную динамику. Число пассажиров электротранспорта выросло почти на 32 тысячи человек по сравнению с первым кварталом 2025 года.

Стабильный рост пассажиропотока подтверждает востребованность общественного транспорта в Томске. Обновление подвижного состава и корректировка маршрутной сети способствуют повышению качества транспортного обслуживания.

