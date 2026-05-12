Спустя два года пенсионеру в Томской области вернули похищенные 600 тысяч

Прокуратура города Стрежевого защитила права 64-летнего местного жителя, ставшего жертвой телефонных мошенников. В ноябре 2024 года мужчине позвонил неизвестный через мессенджер. Злоумышленник представился сотрудником службы финансовой безопасности банка и сообщил, что на имя пенсионера оформляется крупный кредит. Подробности рассказали в самом надзорном ведомстве.

Обманули пенсионера по традиционной схеме. Чтобы «спасти» сбережения, мужчина под диктовку собеседника перевел 600 тысяч рублей на так называемый «безопасный счет». В ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества следователи установили, что деньги поступили на банковский счет жителя Новосибирска.

Для возврата средств прокуратура Стрежевого обратилась в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения. Требования надзорного органа были удовлетворены в полном объеме. Сейчас исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Ведомство напоминает: сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят через мессенджеры и не предлагают переводить деньги на «безопасные счета». При подобных звонках необходимо немедленно прервать разговор.

