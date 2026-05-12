В Томске строительная фирма не рискнула грузовиками и погасила долг

Руководство фирмы оперативно изыскало средства для погашения долга Фото: Ольга ЮШКОВА.

Строительная организация в Томске не оплатила услуги подрядчика по монтажу электронного оборудования. После выполнения работ фирма отказалась перечислять средства, что привело к судебному разбирательству. Суд обязал должника выплатить 380 тысяч рублей. Из-за неисполнения решения в добровольный срок сумма долга с учетом исполнительского сбора превысила 420 тысяч рублей.

Сотрудники отделения судебных приставов по Ленинскому району Томска выявили, что на балансе компании числятся несколько грузовых автомобилей. Приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий с транспортом в ГИБДД и планировали наложить арест на имущество. Однако во время визита на территорию организации машины обнаружены не были, поэтому их объявили в розыск.

Как только начались активные разыскные мероприятия, представитель руководства фирмы явился на прием к приставу. Ему разъяснили последствия уклонения от уплаты долга и необходимость предоставить транспорт для ареста. Оценив риски потери коммерческой техники, руководство ООО приняло решение полностью погасить задолженность. Деньги были перечислены вскоре после визита в отделение.

