Мужчину и его собаку пришлось эвакуировать в лодке. Фото: ОГБУ «ТО ПСС»

В Томской области спасатели помогли мужчине, который не смог самостоятельно покинуть участок суши, окруженный водой. Инцидент произошел 4 мая около 16:00. Об этом сообщили в ОГБУ «ТО ПСС».

На пульт оперативного дежурного Томской областной поисково-спасательной службы поступил сигнал о помощи. Пострадавший сообщил, что находится на небольшом участке земли, который оказался полностью отрезан от берега из-за поднявшегося уровня воды.

Добраться до острова было непросто. Фото: ОГБУ «ТО ПСС»

К месту происшествия немедленно выехала оперативно-дежурная смена поисково-спасательного отряда «Восточный». Спасатели использовали моторную лодку «Солар» и специальное снаряжение, включая гидрокостюмы. Они быстро обнаружили мужчину и его собаку, после чего успешно эвакуировали их в безопасное место.

Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась. Спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдать осторожность вблизи водоемов в период паводка и повышения уровня воды.

Первые минуты после спасения. Фото: ОГБУ «ТО ПСС»

Подобный случай произошел 2 мая в районе Головино. Тогда спасатели эвакуировали человека, отрезанного водой в лесу под Томском, который добрался до суши на велосипеде, в вернуться назад уже не смог.

Для вызова экстренных служб следует использовать единый номер 112. Круглосуточный номер оперативного дежурного Томской областной поисково-спасательной службы — 76-00-46 или 003.

