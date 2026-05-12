В Томске проконтролировали ход ремонта психиатрической больницы

Модернизация должна завершиться к ноябрю 2026 года

Прокуратура Ленинского района Томска осуществляет надзор за капитальным ремонтом корпуса Томской клинической психиатрической больницы. Здание является объектом культурного наследия, поэтому работы требуют особого внимания к сохранению исторического облика. На модернизацию из государственной программы «Развитие здравоохранения в Томской области» выделено 189 миллионов рублей.

Прокурор района Егор Миронов совместно с представителями заказчика, подрядчика и авторского надзора оценил текущее состояние объекта. Сейчас на площадке ведутся активные строительно-монтажные работы: ремонтируется кровля, прокладываются трубопроводы водоснабжения, монтируются системы приточной и вытяжной вентиляции, а также облицовываются стены санузлов.

В ходе проверки особое внимание уделили соблюдению графика, целевому расходованию средств и соответствию работ проектной документации. По итогам выездного мероприятия прокурор указал ответственным лицам на необходимость усилить контроль за сроками и качеством ремонта.

Завершить все работы планируется в ноябре 2026 года. Надзорные мероприятия будут продолжаться до сдачи объекта в эксплуатацию.

