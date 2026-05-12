В Томске 12 мая отключат горячую воду

Не всегда отсутствие горячей воды связано с проведением ремонтных работ на тепловых сетях Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Ремонт объектов теплосетевого комплекса начинается в Томске с 12 мая.

Одними из первых в текущий ремонт будут выведены участки тепломагистрали №2, от которой запитаны дома на проспектах Комсомольском и Фрунзе, улицах Алтайской, Лебедева, Разина и других. Кроме того, начинается ремонт участков тепломагистрали №2 Н, которая обслуживает дома на улицах Никитина, Тверской, Красноармейской.

Масштабные работы в этом сезоне планируется провести на участках тепломагистрали № 2 Г на Московском тракте и № 11 ЮГ на улице Алтайская. Планируется заменить полтора километра квартальных теплотрасс от тепломагистрали № 8 в микрорайоне Северный городок.

