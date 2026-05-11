Врач посоветовала томичам проверять давление при показателях от 140/90

11 мая в депздраве Томской области рассказали об артериальной гипертензии. При повышении давления сердце и сосуды работают под большой нагрузкой. По словам врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Людмилы Шулико, неконтролируемое состояние — одна из главных причин смертности и инвалидизации гипертоников.

Артериальное давление выражается двумя цифрами. Например 120/80. Большая цифра отражает момент, когда сердце сжалось и вытолкнуло кровь, меньшая — время отдыха органа между ударами. Давление выше 140/90 считают высоким, если оно измерено корректно : в покое (посидели не менее 10 минут), а результат повторился 3-4 раза в разные дни.

Самый простой и недорогой способ выявления гипертонии — регулярная проверка давления с помощью механического или электронного аппарата. Врач по медпрофилактике напомнила, что нормы меняются с возрастом человека, зависят от пола, выраженности стресса и усталости. Если же показатель стабильно выше 140/90 — нельзя откладывать визит к специалисту.

