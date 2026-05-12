В Томской области мужчина зарезал знакомого во время ссоры

Трагедия разыгралась на фоне употребления спиртного

43-летний житель Кожевниковского района обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Инцидент произошел в мае 2026 года в селе Кожевниково. Подробности рассказали в региональном СУ СК России.

По версии следствия, трагедия разыгралась в одном из частных домов после совместного распития спиртных напитков. Между двумя знакомыми мужчинами возникла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес оппоненту множественные удары руками и ногами, а также ранил его ножом. После этого нападавший скрылся с места происшествия. Потерпевший, 54-летний мужчина, скончался от полученных травм на месте.

Шегарский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Подозреваемый, ранее уже имевший судимость, полностью признал свою вину. По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователи продолжают работу по сбору и закреплению доказательственной базы, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

