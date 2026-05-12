Суд в Томской области обязал власти организовать спорт для людей с инвалидностью

Площадка в скором времени не будет пустовать. Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

Прокуратура через суд добилась проведения занятий по адаптивной физкультуре в Усть-Бакчарском сельском поселении. Ранее муниципалитет не мог найти квалифицированных тренеров.

Прокуратура Чаинского района выявила нарушение прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. Проверка показала, что в Усть-Бакчарском сельском поселении не проводились занятия по адаптивной физической культуре из-за отсутствия специалистов.

Поскольку администрация не устранила нарушения добровольно, надзорное ведомство обратилось в суд. Чаинский районный суд удовлетворил требования прокурора и обязал муниципалитет организовать тренировки.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

