Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2026 5:55

Жителя Томской области будут судить за смертельное ДТП с КамАЗом

В аварии погиб брат водителя «Жигулей»
Елена Белоусова
Авария произошла в феврале этого года. Фото: Прокуратура Томской области

Авария произошла в феврале этого года. Фото: Прокуратура Томской области

Прокуратура Верхнекетского района Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего мужчины. По версии следствия, в феврале 2026 года нетрезвый житель поселка Клюквинка сел за руль автомобиля ВАЗ-2107. На дороге Белый Яр – Степановка он, не заметив знак аварийной остановки, въехал в стоящий на обочине прицеп КамАЗа. В прокуратуре уточнили, что «Жигулями» управлял человек, никогда не имевший водительских прав.

В результате дорожного происшествия погиб 52-летний брат водителя, сидевший на переднем сиденье легкового автомобиля, второй его родственник, находившийся в салоне, получил незначительные травмы.

Вину в содеянном обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело будет рассматривать Верхнекетский районный суд Томской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области мотоциклист врезался в опору ЛЭП

«Вода пришла очень быстро!»: В Томской области эвакуировали мужчину и собаку с острова

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru