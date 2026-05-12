Жителя Томской области будут судить за смертельное ДТП с КамАЗом

Авария произошла в феврале этого года. Фото: Прокуратура Томской области

Прокуратура Верхнекетского района Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего мужчины. По версии следствия, в феврале 2026 года нетрезвый житель поселка Клюквинка сел за руль автомобиля ВАЗ-2107. На дороге Белый Яр – Степановка он, не заметив знак аварийной остановки, въехал в стоящий на обочине прицеп КамАЗа. В прокуратуре уточнили, что «Жигулями» управлял человек, никогда не имевший водительских прав.

В результате дорожного происшествия погиб 52-летний брат водителя, сидевший на переднем сиденье легкового автомобиля, второй его родственник, находившийся в салоне, получил незначительные травмы.

Вину в содеянном обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело будет рассматривать Верхнекетский районный суд Томской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области мотоциклист врезался в опору ЛЭП

«Вода пришла очень быстро!»: В Томской области эвакуировали мужчину и собаку с острова

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru