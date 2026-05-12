В Томской области мотоциклист врезался в опору ЛЭП

Водитель управлял мотоциклом с коляской «ИЖ Юпитер-5». Фото: Госавтоинспекция Томской области

В селе Тогур Колпашевского района 30-летний мужчина за рулем мотоцикла врезался в опору линии электропередачи. По данным регионального УМВД, дорожный инцидент произошел днем 10 мая. Водитель управлял мотоциклом с коляской «ИЖ Юпитер-5». По предварительной информации, мотоциклист съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП. Мужчина ранен.

За выходные дни в регионе зафиксировано несколько серьезных дорожных инцидентов. В Томске подростки на электросамокатах дважды становились участниками ДТП. В Томском районе участником аварии стал шестилетний мальчик. 8 мая на трассе Томск — Каргала — Колпашево столкнулись две иномарки — «Тойота Королла» и «Хонда CR-V». Водитель «Тойота Королла» и шестилетний мальчик-пассажир автомобиля «Хонда CR-V» травмированы, 45-летний мужчина-пассажир автомобиля «Тойота Королла» скончался на месте.

