Предстоящей ночью в Томской области похолодает до -6°С

С 14 мая ожидается постепенное повышение температуры воздуха Фото: Елена Белоусова.

Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на среду, 13 мая. Ожидается облачная погода с прояснениями и осадки — дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с.

В области в ночь на 13 мая столбики термометров опустятся до -1…-6 °С, в дневные часы ожидается +2…+7 градусов.

В Томске ночью температура воздуха составит -2…-4 °С, днем потеплеет до +4…+6 градусов.

Мокрый снег в регионе возможен до пятницы включительно. Уже с 14 мая ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

Четырехдневная рабочая неделя началась в Томской области

Томичи делятся фотографиями заснеженного города

