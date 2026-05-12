Утро вторника, 12 мая, удивило томичей, которые вышли из дома около 7-8 утра. В городе выпал снег. Свежая зелень на деревьях оказалась укутана небольшими сугробами. Снежинки осели на машинах во дворах и на асфальте. Ближе к 9.00 снег растаял. Томичи, которые успели запечатлеть осадки, несвойственные для середины мая, выложили фото в сеть. С редакцией «КП-Томск» изображениями поделилась томичка Людмила Ковалёва.
По прогнозам синоптиков ЦГМС, в ближайшие дни — 13 и 15 мая — в регионе также возможны осадки: дождь и мокрый снег.
