Утром во вторник в Томске было прохладно и снежно. Фото: Людмила Ковалёва

Утро вторника, 12 мая, удивило томичей, которые вышли из дома около 7-8 утра. В городе выпал снег. Свежая зелень на деревьях оказалась укутана небольшими сугробами. Снежинки осели на машинах во дворах и на асфальте. Ближе к 9.00 снег растаял. Томичи, которые успели запечатлеть осадки, несвойственные для середины мая, выложили фото в сеть. С редакцией «КП-Томск» изображениями поделилась томичка Людмила Ковалёва.

На этой неделе томичи могут увидеть снег еще несколько раз. Фото: Людмила Ковалёва

Выпавший утром снег быстро растаял. Фото: Людмила Ковалёва

Свежая зелень на деревьях оказалась укутана небольшими сугробами. Фото: Людмила Ковалёва

По прогнозам синоптиков ЦГМС, в ближайшие дни — 13 и 15 мая — в регионе также возможны осадки: дождь и мокрый снег.

