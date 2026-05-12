Четырехдневная рабочая неделя началась в Томской области

Всего в календаре на 2026 год — пять длительных выходных

У жителей Томской области закончились трехдневные выходные дни, растянувшиеся с субботы, 9 мая, до понедельника, 11 мая, включительно. Понедельник стал нерабочим, поскольку День Победы в этом году выпал на выходной день.

Теперь работающих жителей региона ждет короткая рабочая неделя с 12 по 15 мая (со вторника по пятницу).

В связи с празднованием Дня России в следующем месяце, томичи также будут отдыхать три дня подряд — с 12 по 14 июня.

В июле, августе, сентябре и октябре дополнительных выходных нет. Вторник, 3 ноября, будет сокращенным предпраздничным днем перед Днем народного единства. Отдыхать россияне будут в среду, 4 ноября.

