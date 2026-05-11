Ребенок застрял на детской площадке, труп на трубе, прицеп снесло течением: томские спасатели рассказали о новых ЧП

Озвучена сводка происшествий за период 27 апреля — 3 мая. Фото: томская областная поисково-спасательная служба

Томская областная поисково-спасательная служба подвела итоги работы за неделю с 27 апреля по 3 мая. За этот период в регионе выручили 13 человек, включая четверых детей. Еще 15 гражданам оказали различную помощь.

Десять выездов отряда «Центральный» были связаны с природными явлениями. В поселке Заварзино эвакуировали одного человека. Туда же дважды выезжали для помощи людям и их домашним питомцам из-за паводка. Спасатели использовали лодки и гидрокостюмы. В Степановке транспортировали сотрудников МЧС с оборудованием через Ушайку. В Старо-Карьерном и Кузовлево эвакуировали по одному человеку. В СНТ «Мотор» дважды проверяли затопленные территории: в первом случае пострадавших не нашли, во втором — доставляли сотрудников ЦУКС до места жительства. На реке Жуковка помогли человеку, оказавшемуся на отрезанном водой островке.

Были также вызовы из-за снесенной течением машины с прицепом, из-за застревания ребенка в металлоконструкции на игровой площадке. На местах этих ЧП помощь успели оказать очевидцы до приезда специалистов.

Сообщалось также об обнаружении трупа человека на трубе.

Неоднократно за неделю пришлось обеспечивать доступ в квартиры. В трех таких случаях в жилых помещениях нашли погибших. Одного найденного пострадавшего транспортировали до кареты скорой помощи. При помощи лестницы пришлось проникнуть через окно в жилище, где заперся полуторогодовалый малыш.

Из других инцидентов: специалисты сняли кольцо с пальца человека, достали несовершеннолетнего с дерева, один раз выезжали на запах газа.

Асиновский отряд «Восточный» транспортировал пострадавшего в ДТП до автомобиля медиков.

Сотрудники молчановского отряда «Северный» на лодке и в гидрокостюмах эвакуировали ребенка с травмой руки в безопасное место.

Ранее мы писали, что регионе из-за метеоусловий на два дня объявили чрезвычайную пожароопасность.

