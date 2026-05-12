Томич получил ожоги руки и тела во время пожара

В первой половине дня в понедельник, 11 мая, в Томске произошел пожар в квартире пятиэтажного кирпичного дома на Иркутском тракте. В региональном управлении МЧС уточнили, что огонь удалось ликвидировать до прибытия автоцистерн.
В однокомнатной квартире обгорел матрас, частично закоптились стены. Общая площадь пожара составила один квадратный метр. Травмирован мужчина, 1956 года рождения. Томич получил ожоги туловища и руки. Пострадавшего отвезли в ТОКБ.
Причина возникновения пламени в доме устанавливается.
Всего за сутки в Томской области потушено восемь пожаров, в том числе, горели мусор и сухая трава. В двух случаях пожарные выезжали, чтобы потушить легковые автомобили — машины горели в Томске и в Стрежевом.
