НовостиОбщество12 мая 2026 6:35

Томич получил ожоги руки и тела во время пожара

Возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме на Иркутском тракте
Елена Белоусова
Всего за сутки в Томской области потушено восемь пожаров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В первой половине дня в понедельник, 11 мая, в Томске произошел пожар в квартире пятиэтажного кирпичного дома на Иркутском тракте. В региональном управлении МЧС уточнили, что огонь удалось ликвидировать до прибытия автоцистерн.

В однокомнатной квартире обгорел матрас, частично закоптились стены. Общая площадь пожара составила один квадратный метр. Травмирован мужчина, 1956 года рождения. Томич получил ожоги туловища и руки. Пострадавшего отвезли в ТОКБ.

Причина возникновения пламени в доме устанавливается.

Всего за сутки в Томской области потушено восемь пожаров, в том числе, горели мусор и сухая трава. В двух случаях пожарные выезжали, чтобы потушить легковые автомобили — машины горели в Томске и в Стрежевом.

