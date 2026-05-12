В Томской области с середины апреля потушено 23 лесных пожара

Действующих лесных пожаров в Томской области сейчас нет

В Томской области за неполный месяц произошло 23 лесных пожара. Пожароопасный сезон в регионе был открыт 17 апреля. Общая площадь, пройденная огнем, составила почти 145 гектаров. Лидеры среди районов по лесными пожарам — Первомайский и Шегарский.

В областном департаменте лесного хозяйства уточнили, что все 23 лесных пожара были потушены в течение суток с момента обнаружения. Причиной возникновения большинства возгораний стало несоблюдение населением правил пожарной безопасности в лесах.

По состоянию на 12 мая на территории региона класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды составляет 1,4 (низкая пожарная опасность). Действующих лесных пожаров нет.

В конце прошлой недели особый противопожарный режим был введен на всей территории Томской области.

