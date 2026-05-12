Томским водителям рекомендуют снижать скорость

Особенно осторожно управлять автомобилям водителей призывают на загородных трассах. Фото: Госавтоинспекция Томской области

Томская Госавтоинспекция утром 12 мая обратилась к автомобилистам региона в связи с осадками. Водителей просят быть максимально осторожными.

«В регионе в мае выпал снег, что существенно осложнило дорожную обстановку. Необычные для этого времени года осадки и температурные колебания приводят к образованию наледи, ухудшению сцепления колес с дорогой», — говорится в релизе ведомства.

Всем, кто сел сегодня за руль, рекомендуется выбирать безопасную скорость с учетом погодных условий, избегать резких маневров, ускорений и торможений. Особенно осторожно управлять автомобилям водителей призывают на загородных трассах.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», серьезных затруднений в Томске утренний снег не спровоцировал. Уровень загруженности дорог в областном центре оценивался в шесть баллов.

