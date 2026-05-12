В Томской области 12 мая возможен мокрый снег

Дождь со снегом ожидается несколько раз на этой неделе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Облачная погода с прояснениями ожидается в Томске и области во вторник, 12 мая. По информации синоптиков ЦГМС, в районах области прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах утром — гололедные явления.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 16 м/с. Температура воздуха днем составит +2…+7°С.

В Томске днем ожидаются осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный с порывами до 16 м/с. Днем столбики термометров в областном центре поднимутся до +5…+7°С.

Похолодание в регионе затянется до четверга включительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач посоветовала томичам проверять давление при показателях от 140/90

В Стрежевом выпал майский снег при аномальном похолодании

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru