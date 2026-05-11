В Томске впервые рукоположили в диакона студента из Африки

Сан получил третьекурсник духовной семинарии. Фото: томская епархия

В воскресенье, 10 мая, в Богоявленском соборе митрополит Томский и Асиновский Ростислав совершил хиротонию во диакона приезжего из Кении. Как уточнили в епархии региона, выходец из Африки получил сан впервые в истории местной духовной семинарии, где он и обучается.

Сейчас Неофита Кипкембои — третьекурсник. В Томск он прибыл в 2023 году. Отец парня — иерей Тит Кипнгени, благочинный округа Нанди Западной Кении. Старшая сестра — монахиня Матрона (Абигейл Джепчирчир), постриженица Богородице-Рождественского московского женского монастыря. До лета 2027-го новорукоположенный диакон продолжит учебу в семинарии в Сибирских Афинах. Затем вернется домой и будет служить под юрисдикцией Русской Православной Церкви в родной Республике.

Напомним, африканцы обучаются в Томске уже в течение трех лет. Прихожане регулярно видят их как во время богослужений, так и просто в приходской жизни.

Ранее мы рассказали, что на Южном кладбище прошла панихида по погибшим воинам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томичам рассказали, какой будет погода на второй неделе мая-2026

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru