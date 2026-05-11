С четверга ртутные столбики устремятся вверх по шкале Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

11 мая в Томске прохладно, днем фиксируют всего +3 градуса. Солнце почти не показывается, ветер до 6 м/с. Чего горожанам ожидать до конца рабочей недели — стало известно из прогноза «Яндекс.Погоды».

Завтра, 12-го, немного потеплеет: до +5°С. При этом в течение суток будет лить дождь.

В среду, 13 мая, термометры покажут +4 градуса. Осадки не предвидятся, однако сохранится пасмурная погода.

Всю первую половину недели магнитное поле окажется спокойным: не более трех баллов геоактивности.

14 числа, в четверг, проглянет солнце. Ртутные столбики окажутся на отметках +5...+6°С. Утром обещают дождь.

В пятницу, 15 мая, распогодится: небо будет ясным, а воздух прогреется до +11...+12 градусов. Ветер ослабеет до 2 м/с.

На неделе солнце будет радовать томичей только два дня Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Выходные, согласно предварительному прогнозу, выдадутся пасмурными. Ветер подует со скоростью 3-5 метров в секунду. В субботу, 16-го, понадобятся зонтики, термометры зафиксируют +13...+14°С. В воскресенье, 17 мая, зарегистрируют +8...+9, отсутствие осадков и солнечных лучей.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала о подъеме воды в двух реках региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вода пришла очень быстро!»: под Томском эвакуировали мужчину и собаку с острова

В Томской области объявили чрезвычайную пожароопасность — пятого класса

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru