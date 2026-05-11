Подачу электроэнергии приостановят с 9 до 16 часов

Во вторник, 12 мая, в Томске пройдут аварийно-восстановительные работы на коммунальных сетях. Как сообщила местная ресурсоснабжающая организация, из-за ремонта коммуникаций отключат электричество более чем в 200 домов.

С 9:00 до 15:00 света не будет по некоторым адресам на улицах Лесозащитной, Санаторной, Сычева, Юргинской, Большой Трамплин, в переулках Встречном и Сычева, в поселке Старо-Карьерный и СНТ «Мотор».

С 9:00 до 16:00 без энергии останутся жители улиц Ново-Ачинской, Ново-Киевской, переулка Мариинского. Временные неудобства коснутся и СНТ «Заря-2» в поселке Копылово.

Кроме того, с 15:00 до 16:00 отключат электричество на улице Елизаровых и проспекте Фрунзе.

