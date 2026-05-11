Томичам упростили безопасную покупку частных домов

Жители Томской области могу более безопасно проводить сделки по покупке частных домов на этапе строительства. Средства для постройки не будут сразу переводиться на счета подрядчиков, а поступят на эскроу-счет. Подробности рассказали в профильном департаменте Томской области.

Новые правила защиты средств покупателей вступили в силу с 1 марта 2025 года. Механизм, ранее применявшийся только для многоквартирных домов, теперь распространяется и на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Суть изменений проста и надежна: деньги покупателя не передаются застройщику сразу. Они хранятся на специальном банковском счете — эскроу. Строительная компания получит доступ к этим средствам только после того, как дом будет полностью построен и введен в эксплуатацию. Это исключает риски долгостроя или недобросовестности подрядчиков, когда граждане могли остаться и без дома, и без денег.

Для томичей, планирующих строительство частного дома, это означает повышенную безопасность сделки. Кроме того, закон обязывает всех участников рынка размещать информацию о себе и своих проектах в единой информационной системе. Это сделает рынок более прозрачным: выбрать проверенного застройщика станет проще, так как вся информация о его деятельности будет открыта.

Механизм эскроу-счетов уже хорошо зарекомендовал себя в сфере многоквартирного строительства. Теперь эта защита распространяется и на частный сектор, что должно повысить доверие граждан к покупке индивидуальных жилых домов.

