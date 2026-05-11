В Томской области за шесть лет обновили 366 общественных пространств

Новые объекты появятся в городах Кедровый и Стрежевой Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области подвели итоги реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». С 2019 года, когда началась эта работа, в 20 муниципальных образованиях благоустроили 366 общественных территорий. Сейчас проект является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Информацию озвучили в профильном департаменте Томской области.

Для координации работ в регионе создан Центр компетенций по вопросам городской среды. Специалисты центра сопровождают проекты на всех этапах — от разработки концепции до сдачи объекта.

В 2026 году по результатам рейтингового голосования, прошедшего в прошлом году, к обновлению приступят еще в 43 местах. В планах — реконструкция скверов, парков, площадей, спортивных зон и мест для семейного отдыха. Работы затронут Томск, Северск, а также Асиновский, Колпашевский, Бакчарский, Кожевниковский, Верхнекетский, Томский, Кривошеинский, Молчановский, Шегарский, Каргасокский, Зырянский, Парабельский и Первомайский районы. Кроме того, новые объекты появятся в городах Кедровый и Стрежевой.

Среди крупных проектов — обновление сквера имени П.И. Чайковского и Театральной площади в Северске. Эта заявка победила в X всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На реализацию из федерального бюджета выделят грант в размере 107,16 млн рублей. Работы запланированы на 2026–2027 годы.

Также в текущем году обновят площади Базарную в Кривошеинском районе и Привокзальную в селе Молчаново. Спортивные зоны появятся в селе Старая Ювала, Шегарском районе и городе Колпашево. В селе Александровское приведут в порядок набережную. В остальных муниципалитетах обустроят детские площадки, зоны отдыха и небольшие скверы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области на два дня объявили чрезвычайную пожароопасность пятого класса

Предстоящая неделя в Томской области начнется с похолодания до -7°С

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru