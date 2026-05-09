Историк раскрыл факты о жизни томичей в первые месяцы Великой Отечественной

В считанные дни в Томске было налажено сразу несколько крупных производств для изготовления вооружения и обмундирования для бойцов

В годы Великой Отечественной войны Томск из тихого провинциального города превратился в важный оборонный центр страны. О том, как жители региона приближали Победу, рассказал изданию «МК-Томск» руководитель исполкома ООД «Бессмертный полк России» в Томской области Александр Паныч.

«Люди волокли на себе оборудование», — отмечает историк, описывая первые месяцы войны. Поскольку лучшие лошади были отправлены на фронт, томичи вручную переносили станки и агрегаты с железнодорожных вокзалов на заводы. В короткие сроки под промышленные нужды были перепрофилированы лучшие здания города: в главном корпусе ТГУ разместился оборонный завод, в Доме науки — производство кабеля.

Уже к 7 ноября 1941 года силами населения, студентов и преподавателей была построена железнодорожная ветка от Томска-2 до улицы Р. Люксембург. Параллельно налаживалось производство: шили гимнастерки, изготавливали тару для консервов, лыжи, пищевые концентраты, седла и сбрую. Спичечная фабрика выпускала зажигательные смеси, а на машиностроительных предприятиях собирали подшипники, самолетные лампы и танковые стартеры.

Томичи активно поддерживали фронт и финансово. За период с 1941 по 1944 год жители собрали 7 миллионов рублей в фонд обороны, 6 миллионов рублей — на строительство военной техники, включая авиаэскадрилью «За Родину». По подпискам на военные займы было привлечено 157 миллионов рублей. Только в 1941 году собрано 182 586 единиц теплой одежды для бойцов.

Производственные мощности росли стремительно: если в начале войны предприятие только осваивало выпуск продукции, то к 1944 году томские заводы выпустили 3 миллиона подшипников. Особое значение имело производство миноискателей — треть всех устройств для Красной армии была изготовлена именно в Томске.

Вклад томичей в Победу — пример невероятного единства и самоотверженности. Память о тех, кто ковал победу в тылу, остается важной частью исторического наследия региона.

