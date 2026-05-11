В Томске завершили реставрацию дома-памятника на улице Гагарина за 15 млн рублей

Дом характерен для застройки Томска рубежа XIX–XX веков. Изображение носит иллюстративный характер Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске завершилась масштабная реставрация двухэтажного деревянного дома на улице Гагарина, 6. Работы проводились в рамках сохранения объекта культурного наследия. Общая стоимость проекта составила 15 миллионов рублей.

Историческое здание, расположенное в центре города, в районе «Уржатка», получило новую крышу и обновленные фасадные элементы. Подрядчиком выступила строительная компания «Реновация». Специалисты провели комплекс ремонтно-реставрационных работ, направленных на сохранение архитектурного облика памятника начала XX века.

Ключевым этапом стало восстановление кровли. Мастера заменили подстропильную систему и уложили новое покрытие из оцинкованной стали с полимерным покрытием по сплошной обрешетке. Также были заменены два верхних ряда венцов наружных стен, что критически важно для долговечности деревянной конструкции.

Особое внимание уделили деталям. Реставраторы воссоздали декоративные деревянные элементы карниза и фронтона, ориентируясь на сохранившиеся образцы. На чердаке появились новые слуховые окна. Для безопасности эксплуатации установлены металлические снегозадержатели, страховочный трос, кровельная лестница и переходные мостики. Кроме того, была полностью восстановлена кирпичная кладка дымовых труб.

Дом на Гагарина, 6 является частью исторической усадьбы томского мещанина Степана Адамовича Томчака, которая сформировалась в конце XIX века. Само двухэтажное бревенчатое здание Г-образной формы было построено в 1905 году. Его фасад украшен традиционным для томской гражданской архитектуры ажурным резным декором.

После национализации в 1920-х годах усадьба перешла в государственный фонд. До наших дней сохранились два дома бывшей усадьбы: на улице Гагарина, 6 и в переулке Нахановича, 13. Оба здания продолжают использоваться как жилые, сохраняя связь времен и историческую среду старого Томска.

