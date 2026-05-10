Учебному пункту томских спасателей исполнилось 42 года

Здесь организована подготовка с 1984 года Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.

10 мая 2026 года ГУ МЧС России по Томской области сообщило о праздновании 42-летия учебного пункта №1 пожарно-спасательного отряда. Начиная с 1984 года, за десятилетия здесь обучились тысячи специалистов.

Ежедневно те, кто прошел подготовку в подразделении, обеспечивают безопасность жителей всего региона. Определены две главные задачи пункта. Первая: работа с новичками, закладывающая фундамент их профессиональных знаний. Вторая: повышение квалификации действующих сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций для готовности к вызовам любой сложности.

