В Томске участок улицы Тимакова будет перекрыт почти три месяца

Около трех месяцев, с утра 11 мая до вечера 1 августа, будет закрыт участок дороги от проспекта Ленина до улицы Тимакова, 6. Об этом томичей предупредили городские власти.
Уточняется, что ограничения вводятся в связи с проведением работ подрядчиком. Ездить по указанной территории нельзя будет с 8 часов утра. Для водителей установят временные дорожные знаки.
Местным жителям нужно учитывать корректировку транспортной схемы при планировании своих поездок.
Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала и о частичном перекрытии улицы Вершинина.
