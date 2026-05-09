В Томской области ювелирные магазины работали как нелегальные ломбарды

За первый квартал 2026 года в России выявили 472 нелегальных кредитора

Специалисты Банка России выявили в Томской области две ювелирные мастерские с признаками нелегального кредитования. В апреле 2026 года организации, не числящиеся в госреестре ломбардов, выдавали займы под залог изделий из золота и серебра, фактически выполняя функции ломбарда. Информацию о нарушениях передали правоохранителям.

Распространенная в регионе схема — работа под вывеской ювелирного магазина или мастерской. Таким компаниям запрещено выдавать краткосрочные займы.

«Подобные организации своими вывесками вводят в заблуждение заемщиков, которые зачастую и не подозревают, что перед ними нелегалы. Свои сделки с гражданами черные кредиторы, как правило, маскируют договорами купли-продажи, хранения и комиссии», — пояснил заместитель управляющего Отделением Томск Банка России Алексей Чернов.

Обращаться к нелегальным кредиторам рискованно: они могут менять условия договора, начислять завышенные проценты или продать залог раньше установленного срока. Регулятор рекомендует перед оформлением займа проверять компанию в разделе «Участники финансового рынка» на сайте ЦБ или в приложении «ЦБ онлайн», а также сверяться со списком организаций с признаками нелегальной деятельности.

За первый квартал 2026 года в России выявили 472 нелегальных кредитора — на 36% больше, чем кварталом ранее. Больше половины из них работали только онлайн, используя социальные сети. Регулятор направил на блокировку более 1,3 тысячи интернет-ресурсов, включая свыше 800 страниц в соцсетях. В офлайн-сегменте незаконные займы чаще всего выдавали псевдоломбарды и сетевые комиссионные магазины.

Бдительность при выборе финансовой организации поможет избежать потерь и защитить свои права. Если возникли сомнения в легальности кредитора, стоит обратиться в Банк России за консультацией.

