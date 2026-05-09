Энергетики предупредили томичей о мошенниках, предлагающих замену счетчиков

Главная цель мошенников — получить смс-подтверждение Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Северске зафиксированы случаи телефонного мошенничества: неизвестные представляются сотрудниками энергосбытовой организации и сообщают о необходимости бесплатной замены электросчетчиков. Цель злоумышленников — получить от абонентов персональные данные, включая коды из SMS-сообщений и номер СНИЛС.

Представители отрасли напоминают, что сотрудники никогда не запрашивают личную информацию по телефону, не требуют переходить по ссылкам или регистрироваться в сторонних приложениях. При получении подобных звонков рекомендуется немедленно прервать разговор и заблокировать номер.

Действительно, плановые проверки и замена приборов учета электроэнергии проводятся бесплатно для потребителя. Необходимость в замене возникает только в двух случаях: при неисправности счетчика или истечении его межповерочного интервала. В таких ситуациях абоненту направляют уведомление и могут позвонить исключительно для согласования даты и времени визита специалиста. Никаких персональных данных при этом не требуется.

Жителям региона советуют проявлять бдительность. При возникновении сомнений в legitimacy звонка необходимо уточнить информацию в клиентском офисе по месту проживания, по телефону 8 (3822) 75-00-75 или через официальные каналы связи организации. Это поможет вовремя распознать уловки мошенников и сохранить конфиденциальность своих данных.

