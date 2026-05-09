В Томске у браконьера конфисковали лодку и мотор за ловлю краснокнижной рыбы

Конфискованная лодка обращена в доход государства. Фото: СССП России по Томской области

В Томске судебные приставы наложили арест на алюминиевую лодку и подвесной мотор, принадлежавшие местному жителю, признанному виновным в незаконной рыбалке. Имущество обращено в доход государства в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.

Нарушитель был выявлен в ходе совместного рейда на реке Томь. Мужчина ловил рыбу в период нереста, при этом в улове оказались десять особей, в том числе виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации.

Суд признал гражданина виновным в нарушении статей Уголовного кодекса, регулирующих порядок добычи водных биоресурсов. В числе назначенных наказаний — конфискация орудий лова.

Сотрудники отделения судебных приставов выехали по месту проживания должника и оформили арест на имущество. В ближайшее время лодка и мотор будут переданы в уполномоченный орган для обращения в доход государства.

Напомним, что ловля рыбы в период нереста, а также добыча видов, занесенных в Красную книгу, влечет уголовную ответственность. Специалисты призывают жителей региона соблюдать правила рыболовства и уточнять актуальные запреты перед выходом на водоем.

