В 2020 году в России был принят закон об установлении почетного звания «Город трудовой доблести». Сразу же этот высокий статус получил Томск — за значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм. Отдельная страница для жителей Томска — их непосредственное участие в сражениях на фронтах сороковых.

Ковалась Великой Победа в глубоком тылу

О вторжении гитлеровцев в СССР город узнал во второй половине дня 22 июня 1941 года. В книге «Жизнь, опаленная войной. Томск 1941-1945» есть хроника первых дней сражений. Согласно представленным данным, уже 24 июня при Томском индустриальном институте открылись ускоренные курсы подготовки медицинских сестер для армии. В первый же день на обучение записались 80 девушек. Позже такие же занятия организовали в медицинском институте и в единственном тогда университете.

В первые недели Великой Отечественной войны Томск начал принимать эшелоны с оборудованием предприятий, эвакуированных из европейской части страны. Основной «поток» хлынул осенью и зимой 1941 года — из Москвы, Ленинграда, Харькова, Загорска. Когда в городе вводили в строй эвакуированные предприятия, возник острый дефицит рабочей силы. Сотни томичей — женщин, подростков, пенсионеров — добровольно пошли на тяжелую работу. Все предприятия были переведены на военное положение: установили одиннадцатичасовой рабочий день, шестидневную трудовую неделю, отпуска отменялись, сверхурочный труд стал обязательным.

К концу 1941 года Томск принял 30 промпредприятий, 16 научно-исследовательских институтов и учебных заведений, а также разместил около 50 тысяч эвакуированных человек. Организации размещались в корпусах высших учебных заведений, в Доме Науки, здании больницы. В главном корпусе ТГУ обосновались цеха Загорского оптико-механического завода, выпускавшего бинокли и оптические прицелы. В главном корпусе Индустриального института (ТПУ) расположилось спецпроизводство минометов. Томский медицинский институт также передал часть своих помещений под эвакогоспитали и перевезенные учреждения.

В Томске в 1941 году не было крупных промышленных предприятий, поэтому отсутствовали подходящие площадки для эвакуированных заводов. В довоенном городе наблюдались сложности с водоснабжением и электричеством, поэтому с выходом на производственные мощности эвакуированных предприятий именно нехватка ресурсов — воды и электроэнергии — стали главными проблемами. Кроме того, не доставало продуктов и остро стоял квартирный вопрос. В 30-е годы жилые дома в Томске почти не строили.

Несмотря на все сложности, уже летом 1941-го в Сибирских Афинах, как принято называть Томск, начали выполнять военные заказы. На фабрике карандашной дощечки стартовал выпуск тары для консервов и боеприпасов, в швейной мастерской — гимнастерок, солдатского белья. Предприятия местной и кооперативной промышленности перешли на изготовление лыж, волокуш, катушек, ружейных болванок. Томичи поставляли для бойцов миноискатели, прицелы, шпалы, манометры, запалы для гранат, амортизаторы, противогазы, подшипники. Всем фабрикам и артелям определили конкретные виды фронтовой продукции, которые они должны были выпускать с учетом своей специфики.

Томский институт эпидемиологии и микробиологии обеспечивал армию и гражданское население противобактерийными и антивирусными препаратами, аналогичные учреждения в центральной части страны не работали. Ученые местного мединститута активно участвовали в разработке новых вакцин и лекарств. В 1944 году в Томске начали производство антибиотиков — пенициллина и грамицидина.

Томские учебные заведения не прекращали обучение студентов: в период Великой Отечественной войны дипломы вузов получили более 3 600 врачей, инженеров, педагогов и других специалистов.

Тихий провинциальный Томск очень быстро превратился в важный промышленный город, выпускавший продукцию для оборонной промышленности. Но для этого тысячи томичей приложили титанические усилия. Многотонное оборудование, приехавшее в город по железной дороге, приходилось перетаскивать на металлических листах рабочим, так как транспорта не хватало. Начались строительство заводских корпусов и прокладка железнодорожной колеи к предприятиям.

Тяжелым физическим трудом занимались преимущественно студентки. Они долбили мерзлую землю, таскали шпалы, вручную укладывали рельсы. Более 20 километров железнодорожных веток, проложенных по городским улицам, связали общей колеей большинство промышленных организаций и электростанцию.

В Томск по мобилизации прибыли сотни рабочих и специалистов из Москвы, Московской и Калининской областей. Приехавшие из Средней Азии и Казахстана в основном трудились на стройках и на лесоперевалочном комбинате. Часто за станками стояли подростки.

«Жители города собрали 157 миллионов рублей и построили на них корабли для Северного флота, два именных истребителя, один танк. Когда прорвали блокаду Ленинграда, в северную столицу отправили из Томска целый эшелон с сибирскими пельменями, мясом, рыбой и медом. Еще более сотни вагонов со станками и инструментами ушли в освобожденные Донбасс и Белоруссию», — рассказал «КП» руководитель исполкома отделения движения «Бессмертный полк России» в Томской области Александр Паныч.

Война дала мощный промышленный импульс Томску. За четыре года, с 1941 по 1945-й, индустриальное производство Сибирских Афин выросло более чем в три раза. Эвакуированные предприятия в большинстве своем остались на томской земле. На базе организаций, эвакуированных в город из западных регионов Советского Союза, впоследствии были созданы «Сибкабель», томские заводы: электромоторный, манометровый, режущих инструментов, подшипниковый, резиновой обуви, измерительной аппаратуры.

За всеми озвученными цифрами стоит труд томичей, работавших на пределе человеческих возможностей. Присвоенное Томску звание «Город трудовой доблести» стало благодарностью тем горожанам, кто проявлял самоотверженность в глубоком тылу ради Великой Победы.

«Их подвиг бессмертен»: томичи били гитлеровцев на фронте

Всего в 1941–1945 годах с томской земли ушли воевать 129 187 человек, из них более 70 тысяч человек погибли. За подвиги в годы Великой Отечественной войны 183 солдатам и командирам, чья судьба так или иначе была связана с Томском, было присвоено звание Героя Советского Союза. Из них 37 — уроженцы города и области.

Вот лишь некоторые воинские формирования, в которых служили томичи. Одной из первых — 26 июня 1941 года — на фронт ушла сформированная в 1939 году 166-я стрелковая дивизия. Под Смоленском сибиряки сдерживали натиск фашистских войск, рвавшихся к Москве. Дивизия сражалась 75 дней, уничтожив два полка противника. Ценой огромных потерь томичи смогли замедлить продвижение врага к столице.

В 1941 году создали и 366-ю стрелковую дивизию. В ее рядах как местные жители, так и призванные из Кемеровской, Омской областей, Красноярского и Алтайского краев. Соединение участвовала в попытках прорыва блокады Ленинграда. В марте 1942-го за мужество и стойкость бойцов дивизию преобразовали в 19-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

В Асине в августе-сентябре 1941 года сформировали 370-ю стрелковую дивизию, она отправилась на Северо-Западный фронт. С 1943 года дивизия сражалась в Псковской области, затем штурмовала Восточную Пруссию, освобождала Польшу, брала Берлин. Соединение награждено орденами Красного Знамени и Кутузова и получило почетное наименование «Бранденбургская дивизия».

В декабре 1941 года в Томске началось формирование 284-й стрелковой дивизии. Уже в июле-1942 она приняла участие в боях под Воронежем, затем в битве за Сталинград. За доблесть под Сталинградом 284-я дивизия была преобразована в 79-ю гвардейскую.

За годы войны учебные заведения Томска и Томской области подготовили и отправили на фронт более 20-ти тысяч офицеров-командиров и 12-ти тысяч младших командиров. Обучение в училищах проводилось в короткие сроки, целенаправленно и в соответствии с теми боевыми задачами, которые предстояло решать.

«Фронту Томск отдал порядка 130 тысяч своих людей — они били немца под Сталинградом и на Украине, гнали его за пределы Родины и затем штурмовали заграничные территории. Высокого звания Героя Советского Союза удостоили 186 бойцов из Томской области, 25 человек стали полными кавалерами ордена Славы, еще 50 тысяч человек получили свои награды, ордена и медали, за отвагу и мужество», — добавил Александр Паныч.

Тех томичей, кто шел в бой, и тех, кто сутками не выходил из цехов и госпиталей, сегодня вспоминают с одинаковой болью и с гордостью. Самоотверженные предки смогли пережить ад, устояли и подарили будущее новым поколениям.

