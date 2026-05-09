Фото: Анна КОВАЛЁВА.
Центральным событием Дня Победы в Томске традиционно стал митинг-парад на проспекте Ленина. По главной улице города прошли 30 парадных расчетов и две знаменные группы: сотрудники силовых ведомств, военные, студенты, кадеты, юнармейцы и поисковики.
Волонтеры пронесли копию Знамени Победы — штурмового знамени 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного 1 мая 1945 года на крыше рейхстага в Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантарией.
После завершения парада тысячи томичей присоединились к шествию «Бессмертного полка». Участники колонны несли фотографии своих родных, сражавшихся с фашизмом.
Завершилось шествие торжественной церемонией у монумента в Лагерном саду. Здесь участники акции возложили цветы к Вечному огню, почтив память павших минутой молчания.
Это уже традиция и дань уважения подвигу ветеранов. Пока жива память о героях в сердцах потомков — жива и связь поколений, объединяющая томичей в главный праздник страны.
