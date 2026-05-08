Автомобиль сбил 11-летнего мальчика во дворе на Иркутском тракте в Томске

Сегодня, 8 мая, около 19 часов во дворе дома № 206 по Иркутскому тракту 47-летняя водитель автомобиля «Тойота Аллекс» сбила 11-летнего пешехода. Мальчик, по предварительной информации, выбежал на проезжую часть из-за припаркованного транспорта. Ребенок доставлен в медицинское учреждение.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев аварии для полного восстановления картины случившегося. Свидетелей просят обратиться по адресу: Иркутский тракт, 79, первый этаж, кабинет 103, или позвонить по телефону 8 (3822) 794-699.
Водителям стоит быть особенно внимательными во дворовых территориях: дети могут внезапно появиться на дороге из-за припаркованных машин. Родителям рекомендуется регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения на проезжей части и важности предварительного осмотра дороги перед выходом из-за препятствий.
