В Томской области объявили штормовое предупреждение с ветром до 25 м/с

Непогода продлится больше суток Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На территории Томска и Томской области 10 мая и в ночь на 11 мая ожидается ухудшение погодных условий. Предупреждение опубликовали в региональном МЧС.

Прогнозируются дожди, грозы, усиление ветра до 22 м/с, а также шквалистые порывы до 25 м/с. Кроме того, в регионе произойдет понижение температуры воздуха.

Синоптики рекомендуют жителям быть внимательными на улице: по возможности отказаться от поездок за город, не парковать автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, а также убрать с балконов предметы, которые могут быть унесены ветром.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться в единую службу спасения по телефону 112. Следите за оперативными сообщениями МЧС и соблюдайте меры безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области волонтеры нашли заблудившихся в лесу женщин

Три томских медика удостоены почетных званий РФ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru