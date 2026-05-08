Три томских медика удостоены почетных званий РФ

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания трем специалистам системы здравоохранения Томской области. Высокие награды получили врач областной клинической больницы Олег Гальцов, заместитель главного врача психиатрической больницы Ирина Андрусенко и старшая акушерка перинатального центра Тамара Емелина.

Олег Гальцов, врач-травматолог-ортопед высшей категории, работает в больнице 28 лет, более 20 из которых руководил травматологическим отделением. Под его руководством специалисты внедрили современные методики лечения, в том числе впервые в регионе выполнили операцию ревизионного эндопротезирования плечевого сустава. Ему присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» удостоены Ирина Андрусенко и Тамара Емелина. Ирина Андрусенко более 30 лет работает в психиатрической службе, свыше 26 лет посвятила помощи детям с психическими расстройствами. Она организовала выездные бригады для консультаций юных пациентов в районах области и разработала программу реабилитации детей с СДВГ.

Тамара Емелина почти 30 лет работает в здравоохранении региона, с 2011 года занимает должность старшей акушерки перинатального центра имени И.Д. Евтушенко. Она активно внедряет современные достижения в области родовспоможения, а благодаря ее участию в пропаганде грудного вскармливания центру присвоен статус «Больница, доброжелательная к ребенку» Всемирной организации здравоохранения.

Награждение томских специалистов подчеркивает важность профессионализма и преданности делу в системе здравоохранения. Вклад этих врачей и медицинских сестер в сохранение здоровья жителей региона заслуживает высокого признания.

