Томичи возложили цветы к Вечному огню в Лагерном саду в День Победы

Торжественная церемония памяти павших в Великой Отечественной войне прошла в Лагерном саду Томска. Несмотря на дождь, десятки томичей пришли поклониться памяти павшим воинам и возложили цветы к Мемориалу боевой и трудовой славы.
В мероприятии приняли участие труженики тыла, ветераны Великой Отечественной войны, представители органов власти, потомки героев и рядовые горожане. Они почтили память павших в годы войны минутой молчания, после чего возложили цветы к Вечному огню.
Традиция приходить в Лагерный сад в День Победы объединяет поколения томичей, позволяя выразить благодарность ветеранам и сохранить память о подвиге защитников Родины для будущих поколений.
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru