Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
На 9 мая томичей ждет обширная праздничная программа, посвященная Дню Победы. 81-ая годовщина пройдет традиционно без салюта, тем не менее горожане и гости города смогут ощутить атмосферу праздника. «КП-Томск» изучила подробную программу мероприятий, которые пройдут в областном центре 9 мая 2026 года. Горожан ждут митинг, интерактивные площадки, выставки и шествие «Бессмертный полк» (0+).
Начнется праздничный день со спортивного забега «Миля мира» (0+). Он стартует в по проспекту Ленина: от Лагерного сада до главного корпуса ТГУ. В 09:45 состоится возложение цветов к мемориалу в Лагерном саду. В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.
С 10:00 будут открыты выставки «Боевой путь томских дивизий» (0+) в Лагерном саду, «Томск — город трудовой доблести» (0+) в Томском переулке и «Фронтовые дороги Николая Котова» (0+) на Новособорной площади.
В 11:00 здесь же, на Новособорной площади, начнется торжественный митинг (0+). Затем на проспекте Ленина состоится парад (0+). В этом году он пройдет без традиционного прохода военной техники. Такое решение принято с учетом оперативной обстановки. Завершит шествие акция «Бессмертный полк» (0+).
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Мы также сообщали, что на время церемонии возложения цветов к монументам, вход на территорию будет ограничен.
Колонна будет формироваться после перекрестка проспекта Ленина с проспектом Фрунзе. Построение начнется в 10:30. Все желающие могут присоединиться к шествию по ходу его движения от переулка Спортивного до Лагерного сада.
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
В Лагерном саду в 12:00 заработает музей под открытым небом «Оружие Победы. Знать, чтобы помнить» (0+). Экспозиция включает 24 единицы отреставрированной боевой техники времен Великой Отечественной войны, полевые хирургические наборы и пулемет Максим.
9 мая по Томску будет курсировать «Трамвай Победы» (0+). Это не просто рабочий вагон, а передвижной памятник Томску — городу трудовой доблести. На специальной платформе разместились силуэты узнаваемых томских зданий, георгиевские ленты и фигуры журавлей, символизирующие мир. Из колонок будут играть знаменитые песни военных лет.
Трамвай будет двигаться по нескольким маршрутам, чтобы как можно больше жителей смогли увидеть его своими глазами. Это станет еще одним напоминанием о тех, кто приближал Великую Победу в тылу и на фронте.
С 12:00 до 18:00 на Новособорной площади пройдет программа «С Днем Победы!» (0+). Для томичей приготовили выставку парашютно-десантной экипировки, площадки библиотек, военно-спортивную зону, выставку обмундирования и вооружения РККА, квест-игру «Хранители истории» (0+) и другие активности.
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Попасть на площадь можно будет только через контрольно-пропускные пункты. Жителям рекомендуют не брать с собой большие сумки, рюкзаки и много металлических предметов.
В 14:00 на экране на Новособорной площади запустят трансляцию московского «Парада Победы» (0+).
В Городском саду пройдет ряд мероприятий: фестиваль патриотической песни «Струны памяти» (0+), уличный фестиваль театра «Подвигу жить в веках» (0+), поэтическая площадка «Солдатский привал» (0+), выступления местных музыкантов «Май. Победа. Память» (0+). Также развернется военно-историческая реконструкция (0+).
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
В 18:00 на Новособорной площади начнется показ фильма «Офицеры» (0+) 1971 года выпуска.
Движение транспорта будет приостановлено 9 мая на ряде улиц Томска.
С 00:00 до 16:00 закроют для проезда проспект Ленина от Алексея Беленца до Нахимова, проспект Фрунзе от Ленина до Гагарина, Московский тракт от Ленина до Базарного, а также улицы Герцена, Карташова, Кирова, Усова, Аркадия Иванова, Тимакова, Учебная, Савиных и Советская на отдельных участках.
С 06:00 до 16:00 ограничат въезды и выезды на улице Нахимова: от Московского тракта до Вершинина, с переулка Крутой, от спортивного комплекса «Победа», ТРЦ «Лето» и ТЦ «Оранжевое небо».
С 00:00 до 21:00 закроют элементы улично-дорожной сети площади Новособорной, улицу Гагарина, переулок Спортивный и улицу Советскую на отдельных участках. Движение по переулку Спортивному и улице Советской возобновится с 18:00.
Дополнительно ограничат парковку у магазина на Красноармейской, 122 (с 08:00 до 16:00), на площади у ДНТ «Авангард» на Бела Куна, 20 (с 08:00 до 18:00) и перед ДК «Светлый» в поселке Светлом (с 08:00 до 12:00).
Организаторы приняли решение отказаться от праздничного салюта в честь Дня Победы. Такое решение связано с текущей оперативной обстановкой и мерами безопасности. Также на улицы города выйдут дополнительные наряды вневедомственной охраны и Росгвардии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Частичку Вечного огня подарят томским ветеранам Великой Отечественной войны
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
ЧИТАТЕЛЯМ:
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru