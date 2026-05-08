Бастрыкин потребовал доклад по делу о крыше в Кожевниково

Износ кровли на данный момент составляет 80 процентов

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в селе Кожевниково Томской области.

В средствах массовой информации и социальных сетях сообщается о ненадлежащем обслуживании здания на улице Комарова. Кровля дома 1988 года постройки находится в аварийном состоянии: физический износ составляет 80 процентов. Протечки приводят к затоплению квартир и создают угрозу короткого замыкания электропроводки.

Капитальный ремонт строения запланирован лишь на 2043 год. Многочисленные обращения жителей в различные инстанции результатов не принесли.

По факту бездействия следственными органами возбуждено уголовное дело. Исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Томской области Святославу Горячеву поручено представить информацию о результатах расследования и мерах по восстановлению нарушенных прав граждан.

Контроль за исполнением поручения поставлен в центральном аппарате ведомства.

Федеральное законодательство предусматривает ответственность должностных лиц за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию многоквартирных домов. Нарушение норм жилищного кодекса и правил предоставления коммунальных услуг влечет административную или уголовную ответственность.

