Пятеро парней украли у 10 томских пенсионеров 7,4 млн рублей

Молодые люди специализировалась на обмане именно томских пенсионеров Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Томской области завершили расследование уголовного дела о телефонном мошенничестве в отношении пожилых людей. Пятеро молодых людей в возрасте от 17 до 22 лет обвиняются в совершении десяти эпизодов преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное организованной группой. Детали расследования специально для «КП-Томск» рассказали в региональном СУ СК России.

«Фигурантами стали жители Томской, Новосибирской и Кемеровской областей. Причем главная цель группы был обман именно томских пенсионеров», — рассказали редакции «КП-Томск» в пресс-службе регионального управления СК России.

По версии следствия, в 2025 году обвиняемые объединились с неустановленными лицами для хищения денежных средств у пенсионеров. Злоумышленники звонили пожилым томичам и под предлогом защиты сбережений убеждали передавать крупные суммы для последующего декларирования. Свои накопления потерпевшие передавали фигурантам, которые фактически выполняли в составе группы функции курьеров.

В период с мая по июль 2025 года жертвами преступников стали десять пенсионеров в возрасте от 69 до 90 лет. Суммы, переданные мошенникам, варьировались от 120 тысяч рублей до 2,4 миллиона рублей. Общий ущерб от действий организованной группы превысил 7,4 миллиона рублей.

Похищенные средства последовательно передавались между участниками преступного сообщества. По указанию организаторов деньги конвертировались в криптовалюту для сокрытия следов. Для конспирации злоумышленники использовали дистанционные средства связи, каждый выполнял отведенную роль и получал вознаграждение за участие в схеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Следователь по делу о мошенничестве. Фото предоставило «КП-Томск» региональное СУ СК России

Специалисты призывают местных жителей к бдительности: сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не требуют перевода денег на «безопасные счета» или передачи средств курьерам. При подозрительных звонках необходимо немедленно прекращать разговор и сообщать в правоохранительные органы. Участие в мошеннических схемах в качестве посредников влечет реальную уголовную ответственность.

