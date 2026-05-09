Мазур поздравил томичей с Днем Победы и отметил связь поколений защитников

Томичи ковали Победу как на фронте, так и в тылу Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Томской области Владимир Мазур обратился к жителям региона с поздравлением по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава региона почтил память героев, отметив самоотверженность и мужество поколения победителей, чей подвиг стал символом несгибаемой воли и любви к Родине.

«От всей души поздравляю вас с главным праздником страны — Днем Великой Победы!», – заявил Владимир Мазур.

Он напомнил, что многонациональный советский народ смог преодолеть тяжелейшие испытания, одержать победу над врагом и восстановить страну из руин.

Современные защитники идут фронтовыми дорогами своих дедов и прадедов, обеспечивая суверенитет страны и безопасность граждан. В рядах защитников Родины – люди разных национальностей и вероисповеданий, объединенные общей целью. Имена Героев России присвоены учебным заведениям в областном центре и северной столице: Томскому кадетскому корпусу имени Максима Пескового и школе №3 Стрежевого имени Николая Данильченко.

Память о героях Великой Отечественной войны увековечена в топонимике Томска. В областном центре есть улицы 19-й и 79-й Гвардейских дивизий, сквер имени 166-й стрелковой дивизии. Ряд улиц носит имена Героев Советского Союза: Олега Кошевого, Любы Шевцовой, Александра Матросова и других.

В День Победы томичи традиционно склонят головы у мемориалов боевой и трудовой славы и почтят память павших в шествии «Бессмертный полк». Губернатор обратился к ветеранам, вдовам, детям войны, труженикам тыла, узникам фашистских лагерей и жителям блокадного Ленинграда, пожелав им долгих и радостных лет жизни, а всем землякам — счастья и благополучия.

