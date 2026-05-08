В Томске грузовой автомобиль сбил 16-летнюю девушку на электросамокате

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя травмирована. Фото: УМВД России по Томской области

ДТП с участием несовершеннолетнего ребенка произошло сегодня днем на улице Красноармейской в Томске. В районе 13:55 у дома № 87 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием подростка. 48-летний водитель автомобиля «Газ-3302» при выезде с прилегающей территории допустил столкновение с электросамокатом, который двигался по тротуару.

За рулем средства индивидуальной мобильности находилась 16-летняя девушка. В результате удара несовершеннолетняя получила травмы и была передана медикам.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося. Для полного восстановления картины происшествия правоохранители просят откликнуться очевидцев аварии. Свидетелей просят обратиться по адресу: Иркутский тракт, 79, первый этаж, кабинет 103, или позвонить по телефону 8 (3822) 794-699.

Это уже второй случай возникновения ДТП с участием ребенка за сегодняшний день. Рано утром иномарка столкнулась с подростком на самокате. В этом случае также ребенку потребовалась медицинская помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мужчина погиб при падении с высоты на стройке в Томске

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru