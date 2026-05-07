Мужчина погиб при падении с высоты на стройке в Томской области

Мужчина упал с высоты пяти метров. Фото: ОГБУ «ТО ПСС»

7 мая в 13 часов 37 минут на пульт оперативного дежурного Томской областной поисково-спасательной службы от сотрудников скорой медицинской помощи поступило тревожное сообщение. Требовалось оказать помощь мужчине, упавшему с высоты около пяти метров на строительном объекте.

На место происшествия немедленно выехал отряд «Центральный» ПСС. Совместно с бригадой скорой помощи специалисты проводили сердечно-легочную реанимацию пострадавшего, однако из-за полученных травм мужчина скончался.

«После завершения работ спасатели, не дожидаясь сотрудников полиции, убыли на следующий вызов», — сообщили в экстренных службах.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Проверяется соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.

При выполнении работ на высоте необходимо использовать исправные страховочные системы, ограждения и защитные каски. Работодатели обязаны проводить соответствующие инструктажи и обеспечивать сотрудников необходимыми средствами защиты.

Круглосуточный номер оперативного дежурного Томской областной поисково-спасательной службы — 76-00-46 или 003. Единый номер вызова экстренных служб — 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три человека пострадали в ночном ДТП в Томске

Томские больницы перейдут на праздничный график

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru