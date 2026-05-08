Томскую больницу оставили без поставок из-за недобросовестного подрядчика

Интересно, что данные об этой организации уже 143 раза включались в федеральный реестр недобросовестных поставщиков

Томское УФАС повторно включило организацию в реестр недобросовестных поставщиков. Заказчик заключил с фирмой несколько соглашений на общую сумму свыше 900 тысяч рублей. В феврале 2026 года, получив заявки, поставщик обязательства не выполнил. Информацию сегодня опубликовали в УФАС Томской области.

Больница трижды направляла претензии, но ответа не дождалась и была вынуждена обратиться в антимонопольный орган. Комиссия ведомства установила, что товар не поставлен, а нарушения не устранены. Доказательств попыток исполнить контракты представлено не было. При рассмотрении дела выяснилось, что к маю 2025 года сведения об этой организации уже 143 раза включались в федеральный реестр недобросовестных поставщиков.

По итогам заседаний компанию внесли в черный список на два года по каждому из контрактов. Это мера направлена на защиту интересов государственных заказчиков и обеспечение бесперебойной работы социальных учреждений.

